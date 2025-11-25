Bergondo restaura una «joya histórica»: la máquina de coser de Fina ‘A Costureira’

El Concello de Bergondo ha restaurado una «joya del patrimonio doméstico»: la máquina de coser de Fina A Costureira, una vecina que dedicó gran parte de su vida a la costura y que «convirtió su hogar en un pequeño taller donde arreglaba prendas, confeccionaba vestidos y contribuía al bienestar de sus vecinas», en palabras del Concello. La máquina de Josefa Crespo Veiga fue donada por su familia y el Concello la expondrá en A Senra como homenaje a Fina y a otras tantas mujeres que tuvieron en la costura «un sustento y una puerta a la autonomía» .

Josefa Crespo Veiga. | LOC

No solo eso, remarca el Ayuntamiento. Este oficio, incide, contribuyó a crear «puntos de encuentro comunitario». «Alrededor de ella, Fina vivió historias, conversaciones, encargos y confidencias».

La máquina fue restaurada por Co&Codiseño de Betanzos. Sus responsables, Mar y Teresa, presentaron este lunes la renovada máquina acompañadas por la alcaldesa, Alejandra Pérez, que agradeció un trabajo de restauración «meticulosa y completa» que permitirá disfrutar de una pieza renovada «que conserva su identidad histórica».