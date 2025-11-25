Cae una banda especializada en robos de alto nivel que sustrajo en Oleiros 225.000 euros

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una banda especializada en robos de alto nivel que sustrajo piezas de orfebrería por valor de 225.000 euros en Oleiros. El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado este grupo criminal itinerante que actuaba mediante butrones y lanza térmica.

La investigación, comenzó con motivo de un robo con fuerza ocurrido el 8 de junio de 2025, en un taller de joyería de la localidad de Oleiros, en el cual sustrajeron 225.000 euros en piezas de orfebrería, al cual accedieron mediante un butrón realizado en el tejado, tras desconectar los sistemas de alarma del establecimiento, forzaron las cajas fuertes mediante lanzas térmicas.

Apenas un mes después, se produjo otro robo con fuerza en una relojería de un centro comercial ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas. En esta ocasión, accedieron al establecimiento forzando la cerradura de la puerta de entrada, no logrando sustraer nada.

El tercer robo se produjo el pasado 21 de agosto en una inmobiliaria de Málaga, en esta ocasión, los autores realizaron un butrón en el local contiguo y posteriormente violentaron el sistema de alarma, si bien, no llegaron a consumar el delito.

Dinero recuperado por Guardia Civil y Policía Nacional tras caer una banda especializada en robos de alto nivel que sustrajo en Oleiros 225.000 euros en piezas de orfebrería. / Guardia Civil

De las investigaciones conjuntas, se pudo determinar que los tres hechos estaban relacionados y habían sido perpetrados por un mismo grupo especializado en robos con fuerza en empresas.

"Elegían negocios dotados de cajas fuertes o cajas de caudales, a los que accedían tras violentar los sistemas de alarma, una vez en su interior, forzaban las mismas mediante lanza térmica o grupo oxicorte, apoderándose principalmente de dinero en efectivo y joyas", explican las autoridades en un comunicado en el que añaden que para los desplazamientos "utilizaban vehículos sustraídos con matrículas dobladas, para dificultar la labor policial".

La operación conjunta culminó con la detención de cinco varones, cuatro en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza y el registro de varios domicilios en la localidad de Oleiros (A Coruña), interviniendo más de 30.000 euros e incautando varios vehículos relacionados directamente con la actividad delictiva de los investigados.