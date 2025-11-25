Cambre regulariza sus pagos con la Seguridad Social

El Ayuntamiento de Cambre ya se ha puesto al día con los pagos pendientes a la Seguridad Social. El Concello acumulaba deudas de las cuotas desde hacía meses, producida por una falta de personal administrativo, según explican.

El Ejecutivo local incorporó a nuevos funcionarios para atajar el bloqueo administrativo que sufre el Concello, entre ellos un nuevo técnico de intervención, que ha permitido regularizar esta situación. El gobierno actual dirigido por la alcaldesa Diana Piñeiro del PP, llegó a la alcaldía en abril de este año, tras la renuncia de la regidora María Pan, de Unión por Cambre. Desde entonces su prioridad fue que "los vecinos tuvieran los servicios esenciales garantizados", señala el Ayuntamiento.

El desbloqueo de estos pagos, así como el abono de subvenciones pendientes a ciertas asociaciones, son pasos para conseguir la normalización dentro del Concello. El Ejecutivo local recuerda que, ante la "precaria situación" de la localidad, ofrecieron a todos los grupos de la oposición entrar en la Junta de Gobierno local, pero solo el grupo de Alternativa dos Veciños aceptó entrar. La alcaldesa acusa al resto de partidos, entre los que están el PSOE, Unión por Cambre y BNG, de poner antes sus "intereses partidistas" que "el bienestar de los cambreses".

"Es más fácil estar detrás de una pancarta y generar crispación que arrimar el hombro y participar en la Junta de Gobierno, aportando soluciones importantes para la ciudadanía", critica el Gobierno municipal, que añade que se mantiene la puerta abierta a los grupos que quieran participar en el órgano.