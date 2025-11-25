Así dieron con la banda de ladrones del taller de joyería: la ruta de Oleiros a Madrid

El robo con fuerza perpetrado el pasado 8 de junio en un taller de joyería de Oleiros ha sido clave para desarticular una banda itinerante especializada en robos de alto nivel que actuaba en todo el territorio nacional. Este suceso, en el que el grupo criminal logró sustraer piezas de orfebrería por valor de 225.000 euros, ha servido al Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, para iniciar una investigación que se ha saldado con la detención de cinco varones, cuatro en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza.

Con ayuda de las cámaras de seguridad de los negocios de la zona, la Guardia Civil consiguió identificar los dos vehículos que los ladrones emplearon en el asalto al taller de Oleiros, al que accedieron tras desconectar los sistemas de alarma y en el que utilizaron lanzas térmicas para forzar las cajas fuertes. Se trata de dos vehículos que habían sido robados previamente y que portaban matrículas dobladas, una práctica que dificulta la labor de identificación, ya que, según explican fuentes de la investigación, las placas suelen corresponder originariamente a vehículos del mismo modelo o de similares características.

Estas mismas fuentes apuntan que los miembros de esta organización criminal empleaban uno de los vehículos como principal y el otro de apoyo. Siguiendo sus itinerarios, lograron situarlos en la localidad madrileña de Alcobendas, donde apenas un mes después del asalto al taller de joyería de Oleiros cometieron otro robo con fuerza en una relojería de un centro comercial de esta localidad, aunque en esta ocasión no lograron sustraer nada.

Dinero recuperado por Guardia Civil y Policía Nacional tras caer una banda especializada en robos de alto nivel que sustrajo en Oleiros 225.000 euros en piezas de orfebrería. / Guardia Civil

Desde la localidad madrileña se desplazaron a Málaga, donde el pasado mes de agosto se produjo el tercero de los robos, esta vez en una inmobiliaria. Al igual que en el caso de Oleiros, los ladrones accedieron a las instalaciones realizando un butrón. Si en el taller oleirense fue por el tejado, en esta ocasión lo hicieron desde un local contiguo, pero tampoco lograron consumar el delito, ya que se activó el sistema de alarma.

Las rutas de los vehículos y las investigaciones conjuntas de Guardia Civil y Policía fueron determinantes para relacionar estos tres hechos delictivos así como el 'modus operandi' de la banda. Elegían negocios dotados de cajas fuertes o cajas de caudales, a los que accedían tras violentar los sistemas de alarma. Una vez en su interior, forzaban las cajas empleando para ello una lanza térmica o grupo oxicorte, y se apoderaban de su contenido, principalmente de dinero en efectivo y joyas.

La operación culminó con la detención de los cinco presuntos integrantes de la banda criminal. Además, se practicaron registros en varios domicilios de la localidad de Oleiros, donde tenían una de sus bases, en los que se incautaron de los vehículos que habían empleado para cometer estos delitos y que fueron determinantes para el esclarecimiento de los mismos, además de 30.000 euros en metálico y un billete de lotería.