Luz verde a un desarrollo urbanístico en el entorno de la iglesia de Oseiro
El Concello aprueba de forma definitiva un plan que prevé la construcción de dos bloques de viviendas, la creación de una zona verde con área de juegos y plazas de aparcamiento
A. P.
El Concello de Arteixo ha dado luz verde definitiva al Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Actuación 46 (UA-46), un sector de Oseiro que aparece recogido en las normas subsidiarias de 1996 y que ha sido reformulado para mejorar su integración con el entorno.
El desarrollo se divide en dos ámbitos. Uno de ellos , de escasa superficie, linda con la Travesía de Sabón y en el está prevista la construcción de un edificio de tres plantas y la creación de un área semipeatonal con plazas de aparcamiento. El otro se ubica en la Travesía de Oseiro, y el documento prevé la construcción de un bloque de cuatro alturas y la creación de una zona verde y un parque infantil.
El plan urbanístico reduce la edificabilidad prevista en las normas subsidiarias, de 1,2 metros cuadrados por metro cuadrado a 0,95, concentra la zona residencial al borde de la AC-415 y reserva suelo para una zona verde en el entorno de la iglesia de Oseiro. Los promotores de este desarrollo destacan en la memoria que la construcción del edificio en el ámbito superior, el más próximo a la iglesia permitirá tapar una medianera que afea este conjunto monumental. El área verde se concentrará en el ámbito sur, más alejado del templo.
