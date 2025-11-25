El Museo das Mariñas empieza a saldar su deuda con las pintoras betanceiras: "Todavía queda mucho por hacer"

Ellas pintan, y mucho, en la historia de Betanzos y en el Museo das Mariñas se han dado cuenta y han comenzado a dar forma y color a un lienzo que permaneció demasiado tiempo en blanco . Con motivo del 25-N, el museo ha presentado el cómic Mulleres Artistas no Museo das Mariñas, escrito por el director del centro, Ángel Arcay, e ilustrado por la artista betanceira Iria Fafián.

«Hasta hace no mucho, cuando en las visitas escolares les preguntábamos a los niños y niñas por nombres de mujeres pintoras, la respuesta más habitual era Rosalía de Castro», cuenta Arcay en la introducción en la que reconoce la deuda de este museo con las mujeres, «invisibilizadas» durante muchos años.

El cómic,elaborado con la colaboración de la Consellería de Cultura y el Concello de Betanzos, repasa de forma amena y con dosis de autocrítica el proceso de recuperación de la obra de artistas como Sofía Feliu, Elvira Santiso, Rosina Martínez Barral, María Goday, Teófila Sasiaín y Olimpia Tourné. Ellas son las protagonistas de esta historia, que arranca el 25-N de 2022, con la búsqueda en el almacén del museo de cuadros de mujeres y el hallazgo de una pintura de Sofía Feliu. En concreto, de un retrato de su hija, Paz Moreno, que ignoraba la existencia de esta obra y que, emocionada, donó al Concello más piezas de esta artista, a la que era habitual ver con su caballete por las calles, inmortalizando en un lienzo el día a día de la Ciudad de los Caballeros.

Fotografía tomada de Sofía Feliu mientras pintaba un cuadro. / LOC

Tirando de ese hilo, fue saliendo a la luz la obra de otras artistas. En muchos casos, gracias a las aportaciones de los vecinos, como Victoria Penide y Markus Hoffmann, que donaron unos paisajes de María Goday que hallaron al mudarse a una casa en el casco histórico, o Natalia Buyo, que entregó al museo un cuadro de O. Tourné que adquirió en un anticuario.

Este último hallazgo permitió sacar a la luz la obra de una artista de principios del siglo XX que había permanecido totalmente olvidada. Hasta el punto de que, en un principio, los trabajadores del museo pensando que era de autoría masculina, un error que no tardaron en enmendar y que compensaron con creces sacando a luz retazos de la historia de Olivia.

Cuadro de Olimpia Tourné de la Iglesia de Santo Domingo / LOC

La donación de otro betanceiro, Juan María García, permitió redescubrir a Teófila Sasiaín, profesora durante cinco años en Betanzos a la que algunos vecinos recuerdan pintando en el balcón de su casa y a la que se le perdió la vista de un día para otro. Fruto del trabajo de investigación y al testimonio por escrito de una profesora, se descubrió que esta artista acabó sus días sola en un centro psiquiátrico.

Una de las viñetas del cómic dedicadas a Teófila Sasiaín / LOC

Son historias que empiezan a salir a la luz gracias al trabajo del Museo das Mariñas y las aportaciones desinteresadas de la ciudadanía, a las que rinde homenaje este comic. «Todavía queda mucho por hacer», admite Arcay.

La labor de impulso del arte femenino no se reduce a una labor retrospectiva, el museo cuenta ahora con un espacio para la obra de las artistas emergentes, como Carmen Seijas, Julia Aguiar o Iria Fafián.