Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones

El Concello de Oleiros ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del SUD-6 Alsina- Lamastelle. Se trata de uno de los mayores desarrollos urbanísticos del municipio, que incluye la construcción de 374 viviendas entre Lamastelle y la Nacional VI en Nós y una inversión que supera los 9 millones de euros.

La aprobación inicial del desarrollo, acordada el pasado 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está condicionada, no obstante, a actuaciones de carácter supramunicipal para que el sector disponga de caudal de agua suficiente para su abastecimiento. En concreto, Aquaoleiros señala la necesidad de reformar la impulsión desde A Telva a los depósitos de Bergondo para hacerla pasar por los nuevos depósitos de Sarro.

El ámbito del plan parcial se sitúa entre la avenida de Rosalía de Castro (AC-147) y la avenida das Mariñas (N-VI). Linda al este con suelo rústico y la Finca Alsina y por el oeste con las urbanizaciones de Montrove y el Club de Tenis. Además de las 374 viviendas, que se reparten entre colectivas y unifamiliares, está prevista la construcción de 316 plazas de aparcamiento y de una zona comercial con recinto de ocio. La superficie total afectada asciende a 124.684 metros cuadrados, el equivalente a 12 campos de fútbol.

El proceso de urbanización de este desarrollo continúa así después de que el pasado mes de mayo se aprobase el proyecto de ocupación de los terrenos de los propietarios que no se quisieron integrar en la junta de compensación. El Concello de Oleiros optó por esta solución en lugar de la expropiación. Así, a los dueños de los terrenos incluídos en el ámbito se les reconoce el derecho de adjudicación de terrenos edificables en proporción a la superficie de tierra que posean.

El expediente ha sido remitido por el Concello de Oleiros a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta para que lleve a cabo el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, perceptivo para la aprobación definitiva del proyecto. Paralelamente el expediente permanece a exposición pública por un período mínimo de un mes.