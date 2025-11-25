Oza-Cesuras lleva a pleno por urgencia el presupuesto de este año 2025

El BNG de Oza-Cesuras anuncia su intención de presentar un recurso de reposición contra la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto de este año 2025. Su portavoz, Estefanía Busto, denuncia que el Gobierno local eleva a debate las cuentas a punto de finalizar el año y por urgencia, sin pasar por la comisión informativa, «vulnerando de manera consciente el procedimiento legal».

La concejala advierte de que no se trata de un caso aislado y acusa al alcalde, Pablo González, de pretender «gobernar sin control y sin diálogo».