Últimos días de la campaña del pequeño comercio en Sada
Sada
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Localizado esta mañana un conductor que se desorientó al volante anoche en Oza-Cesuras