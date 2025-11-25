Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días de la campaña del pequeño comercio en Sada

Sada

La asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada anima a participar en la campaña Ti fas grande o pequeno comercio de Sada, que termina este domingo. La iniciativa reparte premios como bolígrafos, bolsas, paraguas y vales de 100 euros para gastar en hasta 29 comercios del municipio.

