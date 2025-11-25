Unicef reconoce A Laracha como Ciudad Amiga de la Infancia

Unicef ha premiado a A Laracha con el distintivo Ciudad Amiga de la Infancia por primera vez, un «hito» en las propuestas del Ayuntamiento para «poner a los niños y niñas en el centro de las políticas municipales».

A Laracha es uno de los dos municipios gallegos que han recibido el reconocimiento. El Concello destaca que el galardón supone un aval a la gestión municipal y que la localidad avanza en la aplicación del Plan Local de Infancia y Adolescencia. En este se encuentran iniciativas como el Espacio de Participación para niños y adolescentes, la presencia en el XIII Foro Unicef celebrado en el Parlamento gallego o el pleno infantil municipal que se celebrará el próximo 2 de diciembre. El Ayuntamiento destaca el «éxito colectivo» que es este premio, «resultado de la implicación» de administraciones y sociedad civil.