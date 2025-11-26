Las ANPA de Oleiros llevan sus reivindicaciones al pleno municipal

Las madres y padres del alumnado de Educación Infantil y Primaria de los colegios de Oleiros serán las encargadas de abrir la sesión del pleno municipal de este jueves. Será a través de la lectura de un manifiesto con el que dan continuidad a las protestas ante los centros educativos de la localidad.

Con esta nueva acción conjunta, las ANPA y AFA de los CEIP de Oleiros buscan la unión con la comunidad educativa y los vecinos para exigir una escuela digna y una enseñanza pública de calidad.

En el acto estarán representados todos los centros de Infantil y Primaria de la localidad (A Rabadeira, Isidro Parga Pondal, Juana de Vega, Luis Seoane y Valle Inclán), que volverán a reclamar un cambio de rumbo en las políticas que desde hace años se vienen aplicando desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. A la Consellería le exigen "los recursos mínimos necesarios para garantizar que los centros públicos de educación infantil y primaria de Oleiros puedan realizar su trabajo con normalidad y cumpliendo con los estándares mínimos de calidad y de inclusión que la Ley contempla".

Afirman que, año tras año, las direcciones y equipos de orientación se ven desbordados para cubrir el mínimo imprescindible para sacar el curso adelante, algo que muchas veces es imposible por la escasez de profesorado, principalmente de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje; la falta de refuerzos y la existencia de cuidadores compartidos entre varios centros, realidades que, denuncian, "son ya clásicos al inicio de cada curso".

Las familias, que consideran un éxito que todos los centros de la localidad actúen a una sola voz, critican "la indiferencia y la falta de consideración" que año tras año reciben por parte de los máximos responsables de la educación en Galicia. "Tendemos a mano para contribuir la que la situación mude, pero ya no podemos esperar más", advierten. "Solo con una enseñanza pública inclusiva y de calidad, podremos alcanzar la igualdad de oportunidades para nuestros hijos e hijas", concluyen.