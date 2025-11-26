Bergondo impulsa la creación de un «acceso seguro» a la escuela infantil de Guísamo

El Concello de Bergondo llevará este jueves a pleno la aprobación del Plan Único Adicional de la Diputación, que incluye un proyecto para la construcción de un entorno escolar seguro y saludable en la zona de la escuela infantil municipal de Guísamo.

La actuación, destinada a mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público para niñas, niños, familias y vecindario, cuenta con un presupuesto total de 315.538 euros. El objetivo es convertir las actuales pistas asfaltadas en una calle residencial, creando un entorno «más seguro» para la comunidad educativa y para el resto de vecinos y vecinas del área, así como para la parroquia y su iglesia.

La intervención supone la creación de una plataforma única, con un ancho variable de entre 4 y 6 metros, que permitirá configurar la calle en sentido único e incluso habilitar zonas completamente peatonales. Esta solución busca generar un entorno de tráfico calmado, donde desaparecen los carriles de circulación definidos, favoreciendo cambios de comportamiento y priorizando la presencia peatonal en el entorno de la escuela municipal.