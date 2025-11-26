El BNG exige que se cumplan las visitas a la Torre de Lorbé
El BNG de Oleiros aprovechará el próximo pleno municipal para exigir a la Xunta de Galicia «que cumpla sus deberes» y permita a la ciudadanía las visitas a la Torre de Lorbé.
Según recuerda la formación nacionalista, la torre de Lorbé es uno de los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) que existen en Oleiros, protegida con la categoría de monumento tras un decreto de 1949. Precisamente, esta catalogación implica, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, facilitar el acceso libre a la ciudadanía varios días al mes para disfrutar de este patrimonio común.
«No nos consta que esta Torre tenga establecida ningún tipo de visitas; solo se habla de ella en términos de dinero, para su posible venta», denuncia el BNG, que pedirá en el pleno al Concello de Oleiros que reme en esta misma dirección.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros