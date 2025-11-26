El BNG exige que se cumplan las visitas a la Torre de Lorbé

El BNG de Oleiros aprovechará el próximo pleno municipal para exigir a la Xunta de Galicia «que cumpla sus deberes» y permita a la ciudadanía las visitas a la Torre de Lorbé.

Según recuerda la formación nacionalista, la torre de Lorbé es uno de los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) que existen en Oleiros, protegida con la categoría de monumento tras un decreto de 1949. Precisamente, esta catalogación implica, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, facilitar el acceso libre a la ciudadanía varios días al mes para disfrutar de este patrimonio común.

«No nos consta que esta Torre tenga establecida ningún tipo de visitas; solo se habla de ella en términos de dinero, para su posible venta», denuncia el BNG, que pedirá en el pleno al Concello de Oleiros que reme en esta misma dirección.