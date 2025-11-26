Costas da luz verde al proyecto del borde litoral del parque de O Paraíso en Oleiros
El Boletín Oficial del Estado recoge la aprobación definitiva del proyecto de tratamiento ambiental una vez superada la fase de exposición pública
La nueva configuración del borde litoral de Oleiros avanza con la aprobación definitiva, por parte de la Demarcación de Costas de Galicia, del proyecto de tratamiento ambiental del borde litoral del parque O Paraíso.
La resolución, que publica este miércoles el Boletín Oficinal del Estado, da así por finalizada la fase administrativa del expediente tras su sometimiento a información pública, que queda ahora pendiente de ejecución.
Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 656.837,37 euros, contemplan, entre otras actuaciones, la demolición y reconstrucción de la parte superior de los muros existentes y su recrecido hasta la cota de los paseos existentes, así como dar continuidad a la servidumbre de tránsito en este tramo.
Contra la citada resolución cabe la opción de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses para las Administraciones Públicas. Asimismo, cualquier entidad que no sea una Administración Pública también podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
