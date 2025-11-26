Curtis pone en valor el comercio local y reparte 7.000 euros

El Concello de Curtis ha puesto en marcha la campaña O Teu Pobo Premia 2025 para impulsar el comercio y la hostelería locales, con un total de 7.000 euros en premios. Este año se repartirán 35 premios de 200 euros en compras para consumir en los establecimientos del municipio, fomentando la participación de vecinos y visitantes en el comercio local.

Las rifas estarán disponibles en los 158 locales participantes, que incluyen comercios, tiendas, hostelería y otros negocios del municipio. El sorteo se celebrará el miércoles 3 de diciembre, ofreciendo una oportunidad directa de premiar la fidelidad de los clientes y dinamizar la economía del municipio.