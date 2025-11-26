Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: "Nadie nace aprendido"

Arteixo, conocido por muchos como el gigante textil por excelencia de toda Galicia, se convertirá este jueves, 27 de noviembre, en el escenario de un novedoso concurso que combinará costura, velocidad e Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es poner en valor «a todas las personas que hicieron y hacen de la comarca un lugar con estilo gracias a su destreza en la costura».

Así lo asegura Juan Seoane, que, junto a su hermana Lydia, afronta la segunda generación de la empresa familia Seoane Textil, dedicada a la venta de material doméstico e industrial para costura. Ambos preparan un certamen «muy innovador» que dará a conocer una nueva remalladora de seis hilos, con tecnología aplicada de Inteligencia Artificial y capacidad para unificar las tareas de dos tipos de máquinas en una sola.

«Es un oficio que se está perdiendo, como tantos otros. Por eso queremos que la gente vea los sistemas tan modernos que hay ahora y que se anime a aprender a coser», señala Juan Seoane, que explica que los participantes deberán coser una tira de seis metros con diferentes tejidos en el menor tiempo posible: desde tela vaquera, hasta licra e incluso rejilla. «Esta máquina puede con todo», afirma.

La prueba se realizará en el espacio de Seoane Textil y estará abierta a personas de todas las edades. Se hace un llamamiento especial al alumnado de ciclos y cursos asociados al sector, trabajadores de las diferentes empresas de la comarca y, en general, cualquier persona aficionada a la costura.

Premios de 250, 175 y 85 euros

Quien consiga el mejor tiempo recibirá un premio de 250 euros. La medalla de plata irá acompañada de 175 euros y el tercer puesto de 85. La actividad será de 16.30 a 19.30 horas y no será necesario inscribirse previamente. «Solamente habrá una prueba antes de empezar para conocer el funcionamiento de la máquina y sus funcionalidades», explica Seoane, que añade que la clave está en lograr el mejor tiempo sin romper la aguja ni el hilo.

Los hermanos, que cogieron las riendas del negocio familiar después de 30 años en activo, pondrán a disposición del público dos remalladoras inteligentes. «Queremos acercar las diferentes máquinas existentes a cualquier persona que quiera empezar un proyecto como aficionado o como profesional y tome contacto con la costura del futuro», sostiene el arteixano.

En su caso, los hermanos Seoane, dedicados a la reparación, alquiler y servicio técnico de maquinaria textil, tenían claro que debían continuar con el negocio familiar. «Seguimos los pasos de nuestro padre; lo único que poco antes de la pandemia empezamos a vender también online para llegar a un público más grande», afirman.

Con esta iniciativa, los hermanos Seoane quieren demostrar que la tradición y la innovación pueden coser juntas un nuevo futuro para el sector de la confección en la comarca. «Que vengan todos a probar, que nadie nace aprendido», sostienen.