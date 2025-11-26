Inspección de Trabajo requiere al CIAM de Abegondo corregir "graves incumplimientos" en prevención de riesgos laborales
La CIG había denunciado el aumento de siniestralidad en el centro por "excesiva carga de trabajo por falta de personal"
La Inspección de Trabajo ha requerido a la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) que corrija "graves incumplimientos" en prevención de riesgos laborales que se han detectado en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, en Abegondo.
El requerimiento fue enviado el pasado 6 de noviembre y responde a las deficiencias denunciadas por los trabajadores y el sindicato CIG. La central sindical presentó en junio una denuncia debido al aumento de la siniestralidad en el centro, "provocada por una excesiva carga de trabajo por falta de personal y un accidente grave", según apuntan.
En el escrito, la Inspección "le requiere a la empresa por los accidentes comunicados fuera del plazo legal o directamente no comunicados", además de detectar que se está utilizando "maquinaria no segura, sin marcado CE, sin manual y sin la documentación obligatoria". La CIG también señala que se ha comprobado que "no existe mantenimiento adecuado ni registros completos de los equipos", por lo que Inspección obliga a la empresa a presentar un inventario de equipos y autorizaciones de uso.
Inspección de Trabajo exige también "que se realicen las evaluaciones que están sin hacer, como la de riesgos psicosociales (por sobrecarga, falta de personal, estrés, etc)" además de un examen de riesgos biológicos, "imprescindible" según el sindicato, por el "contacto diario con animales y materiales de origen animal".
En el requerimiento, el organismo también certifica que "no existe una planificación preventiva adecuada", al estar en vigente la de los años 2019-2021. Apuntan desde la central sindical que esta previsión "no se cumplió ni se renovó" por lo que el centro tendrá que redactar una nueva y demostrar su cumplimiento. Finalmente, Inspección de trabajo advierte que la empresa no respetó los derechos de las delegadas y delegados de prevención al no informar inmediato y adecuadamente sobre los accidentes laborales.
El sindicato señala que "valora positivamente" la resolución y la trascendencia del requerimiento, que obliga a hacer inversiones en renovaciones "que no estaban previstas en el cronograma de desmantelamiento del CIAM de la actual directiva de AGACAL y de la consellería de Medio Rural". La representación de los trabajadores recuerdan que la última renovación parcial data de los años 2006 y 2008, y que la mayoría de los equipos "son mucho más antiguos".
Además, la central sindical destaca que el requerimiento "pone el foco en la relación directa entre la falta de personal y el aumento de riesgo", como denunciaron en los últimos dos años.
