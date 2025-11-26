A Laracha finaliza las obras del Punto Limpio municipal

Las obras de ampliación del Punto Limpio de A Laracha han concluido con la colocación de nuevos contenedores metálicos para mejorar la recepción, separación y almacenamiento de los distintos tipos de residuos.

El alcalde, José Manuel López Varela, junto al concejal de Obras Públicas, Pablo Cambón, supervisó esta última fase de los trabajos, que han supuesto una inversión de 250.000 euros cofinanciados entre el Ayuntamiento y la Xunta.

La ampliación incluyó la integración de una parcela contigua, lo que ha permitido mejorar los accesos, aumentar el espacio disponible y avanzar en la posibilidad de nuevos servicios para los usuarios y el personal del Punto Limpio. El Ayuntamiento destaca la importancia de este proyecto para reforzar el servicio público y fomentar la gestión responsable de los residuos, contribuyendo a «un municipio más sostenible».