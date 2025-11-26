María Mira, oleirense protagonista del cartel del 25N en 2017: «La lucha contra la violencia de género apenas cambió desde entonces»

Este martes, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, es una fecha que tiene especial significación para María Mira, que en 2017 fue una de las protagonistas del cartel que, con motivo de esta efeméride, editó la Xunta de Galicia. Un cartel no exento de polémicas.

Como explica, apareció en él «por pura casualidad», ya que meses antes había acudido con su hija a un cásting para un anuncio de una conocida cadena de supermercados. El cartel, apunta, pretendía representar a tres mujeres de distintas generaciones «para visibilizar que el maltrato no es de una generación en concreto». De fondo, elementos patrimoniales de los distintos rincones de la comunidad, una representación que fue bastante cuestionada, como el propio mensaje. Pero lo que más le molestó fueron las críticas por incluir a una mujer embarazada. «Corrió mucho el bulo de que estaba embarazada, pero nada más lejos de la realidad», asegura la protagonista del cartel.

María lamenta que estas polémicas «obviaron el objetivo de la campaña y entraron en la confrontación política». Con todo, esas críticas no mermaron su compromiso con la causa. «No solo por ser mujer y tener dos hijas, sino porque en estos años la situación apenas ha cambiado», denuncia. En su opinión, hay que poner el acento en la educación: «Todo parte desde la casa y el aspecto educacional debería trabajarse más».

Esta es precisamente una de las líneas de actuación del Concello de Oleiros, con propuestas educativas en los institutos como Repensando as masculinidades o los Obradoiros Punto Violeta, a las que se suma estos días la incorporación del distintivo En pé contra a violencia de xénero, que permite a los comercios de la localidad visibilizar su rechazo a las violencias machistas. De hecho, el negocio de peluquería que regenta el marido de María en Santa Cruz, Baires Peluqueros, es uno de los muchos locales que ya lucen este distintivo y que deja patente el compromiso de esta familia contra esta realidad.