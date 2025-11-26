Noelia Martínez pide mejoras urgentes en Atención Primaria
La representante de Alternativa Enxebre exige más inversión en sanidad
La representante de Alternativa Enxebre, Noelia Martínez Canosa, presentará una moción en el pleno de este jueves para exigir a la Xunta y al Sergas más inversión, personal y recursos para los centros de Atención Primaria del municipio. Martínez Canosa denuncia que los tres centros existentes (Arteixo, Vilarrodís y Meicende) no cuentan con el personal ni los recursos necesarios, con «consultas cerradas y listas de espera que superan las dos semanas, lo que genera colapso en la atención y obliga a algunos vecinos a recurrir a la sanidad privada».
Solicita al Concello que inste a la Xunta a aumentar el presupuesto para Atención Primaria, contratar más médicos y enfermeros, recuperar las consultas presenciales, reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales del personal y reforzar la atención continuada Según Martínez Canosa, la falta de medidas está provocando un deterioro del sistema sanitario público.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros