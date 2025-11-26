Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noelia Martínez pide mejoras urgentes en Atención Primaria

La representante de Alternativa Enxebre exige más inversión en sanidad

RAC

Arteixo

La representante de Alternativa Enxebre, Noelia Martínez Canosa, presentará una moción en el pleno de este jueves para exigir a la Xunta y al Sergas más inversión, personal y recursos para los centros de Atención Primaria del municipio. Martínez Canosa denuncia que los tres centros existentes (Arteixo, Vilarrodís y Meicende) no cuentan con el personal ni los recursos necesarios, con «consultas cerradas y listas de espera que superan las dos semanas, lo que genera colapso en la atención y obliga a algunos vecinos a recurrir a la sanidad privada».

Solicita al Concello que inste a la Xunta a aumentar el presupuesto para Atención Primaria, contratar más médicos y enfermeros, recuperar las consultas presenciales, reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales del personal y reforzar la atención continuada Según Martínez Canosa, la falta de medidas está provocando un deterioro del sistema sanitario público.

