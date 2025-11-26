Noelia Martínez pide mejoras urgentes en Atención Primaria

La representante de Alternativa Enxebre, Noelia Martínez Canosa, presentará una moción en el pleno de este jueves para exigir a la Xunta y al Sergas más inversión, personal y recursos para los centros de Atención Primaria del municipio. Martínez Canosa denuncia que los tres centros existentes (Arteixo, Vilarrodís y Meicende) no cuentan con el personal ni los recursos necesarios, con «consultas cerradas y listas de espera que superan las dos semanas, lo que genera colapso en la atención y obliga a algunos vecinos a recurrir a la sanidad privada».

Solicita al Concello que inste a la Xunta a aumentar el presupuesto para Atención Primaria, contratar más médicos y enfermeros, recuperar las consultas presenciales, reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales del personal y reforzar la atención continuada Según Martínez Canosa, la falta de medidas está provocando un deterioro del sistema sanitario público.