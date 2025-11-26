Los proyectos rotos para las naves de la Cros en Culleredo: un museo, un auditorio y un centro de investigación

La rehabilitación de los esqueletos de las naves de la Cros, en O Burgo, continúa siendo tarea pendiente en Culleredo. El cierre de la antigua fábrica de abonos a finales de los años 80 dejó las naves como una huella del patrimonio industrial del municipio, pero nunca se llegaron a concretar los usos para revivirlas.

En más de veinte años en el lugar se han proyectado museos, auditorios, centros de investigación, escuelas o centros deportivos, pero ninguno de los planes llegó a ver la luz. Tras el rechazo del Pleno a ceder los terrenos a la Fundación Cetim para crear ahí un centro de investigación sobre economía circular, Alternativa dos Veciños llevará al pleno de este jueves una propuesta para construir una residencia universitaria, que dé servicio a los estudiantes de la Universidade da Coruña y de formación profesional de la Universidad Laboral.

La formación considera que la ubicación de las naves de la Cros «reúne las mejores condiciones para la construcción» de este inmueble, que ayudaría a atajar el «insuficiente número de alojamientos para estudiantes». Para Alternativa, los jóvenes cada vez más «desisten de acceder a estudios superiores al no poder hacer frente sus familias al elevado coste» de la vivienda. Anteriormente, el partido de la margarita había reclamado que estos terrenos se destinaran a promociones de vivienda para alquiler público.

Esta es la última idea de una larga lista de deseos. Las primeras iniciativas para restaurar los esqueletos datan de 2009, cuando se acordó descontaminar la estructura y construir un centro cultural. En 2011 concluyeron los trabajos de descontaminación, aunque todavía no había financiación para el auditorio de 450 espectadores, la gran biblioteca y otras salas, planteadas por el ejecutivo de Julio Sacristán. En los planes iníciales, además, se propuso ceder una de las parcelas de las naves a la consellería de Educación para construir ahí un centro educativo.

En 2018, el Gobierno local ya liderado por Juan Ramón Rioboo planteó convertir las naves en un museo del automóvil. Entonces la Fundación Jorge Jove también buscó en A Coruña una sede para su colección de vehículos históricos, que finalmente terminó ubicándose en Arteixo.

En 2023, el Ayuntamiento volvió a recuperar la idea de un gran complejo cultural, pero que también albergara instalaciones deportivas en uno de los esqueletos. El Gobierno local planteaba que la nave más cercana a la avenida Juan Carlos I se convirtiese un recinto con piscina, gimnasio y salas para actividades. A las elecciones municipales de ese año presentaron esta propuesta, en la que también incluían el centro de economía circular con espacio de coworking a través de un convenio con la Fundación Cetim.

Sin embargo, materializar este último fue misión imposible. El Pleno de Culleredo rechazó en dos ocasiones la cesión de los terrenos de la Cros para la fundación. En febrero de 2024 todos los grupos de la oposición votaron en contra de la medida pero, este verano, el PP dio su apoyo en una primera votación para la cesión, aunque con condiciones. Sin embargo, tras avances insuficientes, los populares avanzaron su voto en contra a los planes.

La propuesta acabó en saco roto, de nuevo, cuando el Cetim anunció a finales de septiembre que movería su centro tecnológico a Arteixo. El Ejecutivo arteixán cedió en Morás una parcela de 6.591 metros cuadrados con una concesión de 50 años para que la fundación desarrolle desde ahí sus proyectos tecnológicos.

Sin la propuesta del Cetim, el futuro de los esqueletos de la Cros es incierto. La moción presentada por Alternativa dos Veciños no concreta cuáles son los planes para cada una de las naves, pero insta al Ejecutivo local hacer todas las negociaciones posibles con la universidad de A Coruña, la Xunta y el Ministerio de Vivienda.