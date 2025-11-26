El PSOE denuncia que la Xunta ignora las necesidades locales

El PSOE de Arteixo presentará una moción en el próximo pleno para alertar de que los Presupuestos de la Xunta para 2026 «vuelven a dejar fuera las principales necesidades del municipio en sanidad, educación, vivienda e infraestructuras». Los socialistas consideran que el único proyecto significativo de la Xunta se centra en el polígono de Morás, mientras que el resto del municipio «carece de inversiones en centros educativos, mejoras sanitarias, seguridad viaria o acceso a la vivienda pública, pese a las demandas crecientes de la ciudadanía». Presentará un paquete de enmiendas, que incluyen la liberalización de la peaje de la AG-55, mejoras en la AC-552, nuevos centros educativos, residencias y centros de día, ampliación del ambulatorio de Arteixo, incremento del personal sanitario y la construcción de 200 viviendas sociales.