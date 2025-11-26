El Supremo ratifica penas de hasta siete años a una banda que asaltó varios locales en Arteixo

El Tribunal Supremo ha cerrado el proceso judicial por una serie de robos cometidos por cinco hombres en varios locales de Arteixo en 2020. La Sala de lo Penal ha inadmitido los recursos de casación interpuestos por los cinco condenados y ratifica así las penas dictadas por la Audiencia Provincial de A Coruña, que llegan hasta 7 años y 6 meses de cárcel en los casos más graves por delitos de robo con violencia e intimidación.

Los hechos probados describen una oleada de asaltos cometidos entre el 22 de febrero y el 11 de marzo de 2020. Según el tribunal, los acusados actuaban juntos, se repartían tareas y utilizaban métodos similares: capuchas y distintas prendas para taparse el rostro, una maza metálica para romper puertas y máquinas recreativas y una pistola detonadora que aparentaba ser un arma real y con la que amenazaron a varias personas.

El primer robo tuvo lugar en un establecimiento de hostelería de Vilarrodís, donde intimidaron a una trabajadora y se llevaron la recaudación de la caja y de la máquina recreativa. A partir de entonces repitieron el mismo patrón en hasta otros cuatro negocios del municipio y en una estación de servicio, aunque en este último caso acabaron desistiendo al percatarse de que había movimiento en el interior.

Objetos localizados en sus domicilios

En algunos locales no solo sustrajeron dinero, sino también diversos objetos, uno de los cuales fue localizado posteriormente en un registro domiciliario, lo que el tribunal interpretó como un indicio más de su vinculación con los hechos.

Las penas se fijaron en función del grado de participación de cada condenado y de sus antecedentes. Uno de ellos, con historial previo por delitos similares, recibió la pena más elevada: 7 años y 6 meses de prisión. El resto fue condenado a entre 4 años y 9 meses, y 6 años y 9 meses, aplicándose agravantes como reincidencia y uso de disfraz. El seguimiento de vehículos, así como la coincidencia de horarios y desplazamientos, permitió a la Audiencia Provincial concluir que los implicados formaban un grupo estable y organizado.

La resolución respalda íntegramente el criterio del tribunal superior autonómico, que ya había descartado la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales, errores en la valoración de la prueba o desproporción en las penas. El Supremo considera que los argumentos de los recurrentes carecen de relevancia casacional.

Los condenados se llevaron cerca de 5.000 euros en menos de un mes

La banda sustrajo más de 4.500 euros entre el 22 de febrero y el 11 de marzo de 2020, sin contar los gastos provocados por los daños ocasionados en los locales en los que actuaron.

La investigación determinó que el grupo actuaba siguiendo un patrón perfectamente planificado, lo que les permitió encadenar varios asaltos sin apenas margen entre uno y otro. Los informes periciales incorporados al procedimiento reflejan que los daños causados en puertas, máquinas y mobiliario incrementaron de forma notable el perjuicio total sufrido por los negocios afectados, superando con creces la cantidad sustraída en efectivo.

La sentencia también subraya que la rápida sucesión de robos generó una «fuerte alarma social en la zona», obligando a intensificar la vigilancia policial y a desplegar operativos específicos para identificar a los responsables.