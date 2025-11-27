El BNG larachés pide más recursos por la igualdad y minipuntos limpios

La portavoz del BNG en A Laracha, Carolina Castiñeiras, presentará una moción en el pleno de este jueves que combina la reivindicación del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, con la necesidad de reforzar los recursos públicos en este ámbito, instando a la Xunta a aumentar presupuestos, personal y centros de atención a víctimas y a internalizar los servicios de crisis 24 horas.

La propuesta del BNG insta a la Xunta a aumentar el presupuesto destinado a prevención y sensibilización, reforzar los Centros de Información a la Mujer (CIM), internalizar los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y aprobar ayudas periódicas específicas para estas víctimas.

La nacionalista también propone la creación de minipuntos limpios en los tres núcleos urbanos de A Laracha (A Laracha, Paiosaco y Caión) para facilitar la recogida selectiva de pequeños residuos domésticos y mejorar la gestión de reciclaje, como pilas, baterías, cartuchos de tinta, cápsulas de café y pequeños aparatos electrónicos, con el objetivo de optimizar el servicio del Punto Limpio. Cree que muchos vecinos tienen voluntad de reciclar, pero que son necesarios más puntos en diferentes parroquias.