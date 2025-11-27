Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG larachés pide más recursos por la igualdad y minipuntos limpios

RAC

A Laracha

La portavoz del BNG en A Laracha, Carolina Castiñeiras, presentará una moción en el pleno de este jueves que combina la reivindicación del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, con la necesidad de reforzar los recursos públicos en este ámbito, instando a la Xunta a aumentar presupuestos, personal y centros de atención a víctimas y a internalizar los servicios de crisis 24 horas.

La propuesta del BNG insta a la Xunta a aumentar el presupuesto destinado a prevención y sensibilización, reforzar los Centros de Información a la Mujer (CIM), internalizar los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y aprobar ayudas periódicas específicas para estas víctimas.

La nacionalista también propone la creación de minipuntos limpios en los tres núcleos urbanos de A Laracha (A Laracha, Paiosaco y Caión) para facilitar la recogida selectiva de pequeños residuos domésticos y mejorar la gestión de reciclaje, como pilas, baterías, cartuchos de tinta, cápsulas de café y pequeños aparatos electrónicos, con el objetivo de optimizar el servicio del Punto Limpio. Cree que muchos vecinos tienen voluntad de reciclar, pero que son necesarios más puntos en diferentes parroquias.

TEMAS

