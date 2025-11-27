El Concello anuncia que superará los 250 euros de gasto social por habitante en 2026

El Concello de Arteixo aprobará este jueves los presupuestos de 2026, en los que anuncia que incluirá más de 7 millones de euros en gasto corriente en Servicios Sociales y aproximadamente dos millones adicionales en infraestructuras de carácter social, lo que eleva la cifra total a cerca de 9 millones de euros. Con una población superior a 35.000 habitantes, esto supone un gasto social de más de 250 euros por habitante.

Entre las partidas previstas, el Servicio de Ayuda en el Hogar contará con 2,8 millones de euros, que se incrementarán hasta 3,2 millones tras la licitación prevista para 2026.

La residencia de mayores gestionada por la Xunta ha recibido desde su apertura más de siete millones de euros, garantizando 32 plazas para personas de Arteixo, con un coste anual de 760.000 euros en el presupuesto municipal. Otros programas incluidos en los presupuestos son el Programa Concilia en Meicende y el edificio del Balneario, el Servicio de Atención Temperá para niños con necesidades especiales, y la dinamización de los centros sociales, con un presupuesto anual de 460.000 euros. También se contemplan más de 250.000 euros en ayudas de Emergencia Social para familias en situación de vulnerabilidad, entre otras partidas sociales.