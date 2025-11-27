El Concello de Arteixo aprueba en solitario el presupuesto de 66 millones para 2026

El Gobierno local de Arteixo sacó adelante en el pleno de este jueves el presupuesto de 2026 —dotado de 66,2 millones de euros— pese al rechazo unánime de la oposición, que solicitó un pleno extraordinario para poder debatir las cuentas «en igualdad de condiciones». PSOE, BNG y la concejala no adscrita aseguraron que el Concello no les dio tiempo suficiente para poder debatir el presupuesto.

El concejal de Economía, Emilio Maceiras, destacó la «fuerte» inversión social que realizarán, destinando 3 millones al área social, y aseguró que él «siempre» se mostró receptivo a resolver dudas a la oposición con respecto a las cuentas. «Con seis días no podemos analizar unas cuentas de 400 páginas», afirmó el portavoz del PSOE, Martín Seco, que pidió la retirada de los presupuestos de la orden del día junto a Xurxo Couto, del BNG, y la concejala no adscrita, Noelia Martínez, que tildaron el retraso de los plazos de entrega de «estrategia antidemocrática».

Carlos Calvelo: "Háganselo mirar"

«Háganselo mirar», sentenció el alcalde, Carlos Calvelo, en respuesta a la solicitud de la oposición. «Que vengan al pleno de los presupuestos sin hacer ningún comentario ni intervención es de traca», dijo el mandatario popular. De esta forma, el presupuesto salió adelante pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición. El presupuesto supondrá un descenso del 5,5% respecto a los 70,1 millones aprobados en el ejercicio anterior, aunque varias modificaciones de créditos lo elevaron finalmente a 76,5 millones.

Una diferencia que el Concello justificó por la desaparición de los 3,8 millones vinculados a un ajuste contable de la ya liquidada empresa mixta Augarsa y del millón de euros asociado a la facturación de la empresa Sumarte en 2025. El Ejecutivo local destinará la mayor partida presupuestaria a diversas obras, concretamente la cuarta parte. En total dedicará 18 millones de euros, el 27% del presupuesto, a inversiones, dos menos que en el ejercicio anterior—un 10% menos—, para nuevas infraestructuras. Entre las más destacadas figuran los 2,2 millones destinados a la travesía de Arteixo, y 3,5 millones a diversas sendas peatonales.

El futuro de la empresa Jevaso: a debate

El PSOE presentó una moción para mostrar su apoyo a los empleados de la empresa Jevaso, que estos días enfrenta movilizaciones y paros convocados tras denunciar incumplimientos del acuerdo laboral vigente, y para instar al Concello a «paralizar» el proceso de venta de las parcelas municipales del campo de fútbol de Oseiro, previstas para su uso por parte de la compañía.

Una actuación que el alcalde aseguró que no se llevará a cabo, ya que Jevaso les trasladó que «no permutará ninguna parcela municipal». Una decisión que Calvelo calificó de alarmante. «La preocupación es máxima porque podría ser un indicativo de que Jevaso no tiene más proyectos de futuro en Arteixo», dijo el regidor.

Siendo una de las mayores empresas del polígono de Sabón, con más de 700 contratos directos y una trayectoria de más de 30 años en el municipio, es clave en la localidad, por lo que Calvelo apeló a «un entendimiento» entre empresarios y trabajadores para asegurar un futuro favorable.

En este sentido, el portavoz del BNG, Xurxo Couto, instó al Concello a mostrar su rechazo a la empresa para ejercer presión y conseguir las mejoras salariales demandadas. «No podemos seguir apoyando a empresas explotadoras», sentenció. Noelia Martínez también afirmó que respalda las reivindicaciones de los empleados. Calvelo señaló que este no era un tema «a tratar desde la política», aunque votó favorablemente para mostrar su apoyo a los trabajadores.