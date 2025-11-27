«Del fuerte de San Cristóbal se fugaron 10 veces más presos que en ‘La gran evasión’»

Fermín Ezkieta hizo esta semana una parada en Bergondo para presentar su libro Los fugados del fuerte de Ezkaba, la multitudinaria fuga de la prisión navarra el 22 de mayo de 1938 en la que perdieron la vida 54 gallegos, dos de ellos de Bergondo. La obra alcanza su quinta edición. Más de cinco mil ejemplares vendidos. «Eso muestra el interés acerca de la mayor fuga carcelaria que ha habido en la historia de Europa», sostiene el autor, que compara la fuga con otra que inspiró todo un clásico cinematográfico: «¿Le suena La gran evasión?»

Sí, claro

Pues del fuerte de San Cristóbal se escaparon 10 veces más presos que en la película.

Llama la atención que una fuga de esa magnitud no sea más conocida...

No es la primera periodista que me lo dice, pero en mayo de 1938 tuvo una repercusión importante. Salió en la prensa francesa e inglesa, en el The New York Times se publicaron tres reseñas sobre esta evasión. Tuvo su importancia. Lo que pasa es que después, como en tantas otras noticias referentes a la Guerra Civil, se cubrió con un manto de silencio.

Más del 20% de los 795 fugados eran gallegos, alrededor de doscientos. ¿Cómo acabaron tantos en este fuerte?

La fortaleza se habilitó tras la sublevación militar del 36 para encerrar opositores. Los primeros que entran eran los de zonas cercanas pero a partir de 1937 se van metiendo a cientos y cientos de otros puntos: castellanos, gallegos... Llegó a haber más de 7.000 presos.

¿Cuántos de los fallecidos están identificados? ¿Se han encontrado muchos cuerpos?

Desde el 2015 se están haciendo exhumaciones financiadas por el Gobierno de Navarra. Han localizado 15 fosas y 55 cuerpos pero solo 8 han sido identificados. Ahora se trata de ir ampliando también las bases de familiares que puedan prestar el ADN para cotejarlo.

De los 795 presos fugados solo tres lograron su objetivo de alcanzar la frontera con Francia. Fue una matanza terrible, más de doscientos fueron abatidos.

Sí, terrible. Los separaban de la frontera unos 50 kilómetros de valles montañosos y, claro, entraron en la persecución militares, guardias civiles, carabineros, requetés, falangistas que mataron a 206 y a otros 14 después como organizadores. Hay muchos testimonios de críos que en ese momento tenían 8 o 10 años a los que sacaron de las escuelas y que fueron testigos de los fusilamientos. Fueron ellos precisamente quienes localizaron los lugares donde se encuentran las fosas. Solo tres de los fugados lograron llegar a la frontera. Desde ese punto de vista, hay gente que piensa que fue un fracaso, pero hay que pensar que desde que la fortaleza se abrió como penal hasta ese 22 de mayo de 1938 mueren más presos por fusilamientos o enfermedad de los que mueren en la escapada. Los fugados eran gentes sencillas, arrebatadas de sus casas por un golpe militar al que se oponen, que fueron encerrados en un penal infame y abocados a escapar por las condiciones extremadamente duras en las que estaban; que salieron del fuerte muy desnutridos, mal calzados y desorientados y que fueron acribillados en los montes.

Usted ha seguido la pista de muchos de ellos. ¿Hubo alguna historia que le impactase especialmente?

Pues por ejemplo, el último que es capturado, un zapatero pontevedrés que se llamaba Amador Rodríguez. Ese hombre se esconde durante tres meses en un cascajal de piedras, cerca del fuerte, cuando lo localizaron los militares le preguntaron de qué había vivido y dijo, ‘bueno, de ranas, de caracoles, cangrejos y alguna hortaliza de huertas de alrededor’. Otro gallego, Rogelio Diz, que dejó escrito en sus memorias ‘prefiero que me peguen un tiro en el monte a este lento morir’, porque allá, como decía antes, se moría.

En el caso de los dos bergondoses Gerardo Gómez Lorenzo y Andrés Pardo Argüeso ¿están localizados los cuerpos?

En eso hay que ser muy prudente. Hay indicios de que pueden estar en una fosa de Lenarotz, a mitad de camino entre el penal y la frontera. Se exhumaron los restos de dos varones jóvenes y hay testimonios de vecinos del pueblo que hablaban de dos jóvenes gallegos. Los datos coinciden con las edades de Andrés y Gerardo, de 19 y 23 años. Ellos fueron detenidos en agosto del 36 y llegaron al fuerte un año tras ser condenados en la misma causa militar pero hay otros dos jóvenes de una edad similar de Pontevedra. Para avanzar en las identificaciones es muy importante encontrar familiares, contar con su ADN es importantísimo. En la provincia de A Coruña hay otros desaparecidos: Alfonso Valeiro Caramés, Pacífico Campa Santos y José Caamaño Lema. Las comisiones por la recuperación de la memoria están esforzándose por encontrar a familiares para poder identificar los restos.

El fuerte de San Cristóbal está en proceso de ser declarado lugar de memoria, ¿qué destino cree que se le debería dar?

Nosotros hicimos un gran recorrido, el GR 225, que sale del penal a Urepel, que es donde llegó uno de los escapados que alcanzó la frontera. Hacemos el recorrido y explicamos la historia a los chavales. Y yo les suelo preguntar, ¿para vosotros, qué es la memoria histórica? Porque para mí es que vosotros, como generación, tengáis conocimiento de muchos hechos que a nosotros nos han sido negados. Aquí hace veinte años, se hizo una encuesta en la que se le preguntaba a la gente de la ciudad por el fuerte y muchísima gente no sabía ni dónde estaba. Ahora se conoce mucho más y lo que hay es que ahondar en que haya un mayor conocimiento.