La lectura de manifiestos enciende el pleno

El pleno de Oleiros se convirtió este jueves en una plataforma de apoyo a las familias de los escolares de la localidad y a sus demandas ante la Consellería de Educación, a la que exigen más profesorado para cubrir las necesidades de los centros y ofrecer una enseñanza de calidad.

Las ANPA de todos los colegios del municipio fueron las encargadas de abrir un pleno que no tardó mucho en encenderse. Primero, porque tras la lectura del manifiesto los grupos quisieron realizar sus aportaciones, pero el alcalde, Ángel García Seoane, avisó de que «no iba a permitir mítines» y limitó las intervenciones al apoyo o rechazo al manifiesto.

El siguiente punto del orden del día fue la lectura de un segundo manifiesto, esta vez con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, que lejos de fomentar el consenso, sirvió para avivar más el enfrentamiento con los grupos de la oposición, que reprocharon al gobierno municipal que no hubiese tenido en consideración sus aportaciones. La contienda se saldó con varias llamadas al orden a los concejales del PSdeG.

Los ánimos no se apaciguaron cuando tocó hablar de urbanismo, en concreto sobre los nuevos desarrollos en Icaria IV. El regidor oleirense criticó a la oposición que le acusasen de especular cuando en los nuevos desarrollos va a haber viviendas de protección.

Donde sí hubo más quórum fue en la aprobación del capítulo relativo a la renovación de gradas, accesos y vestuarios del campo municipal de O Redondo, en Montrove. Para esta actuación, que tiene un coste de 1.695.476,77 euros, se acordó solicitar una subvención nominativa de la Diputación Provincial de 400.000 euros, que representan el 23,59% del total.

También hubo acuerdo a la hora de aprobar una moción para recordar y honrar la figura de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).

En la parte de ruegos y preguntas, las tiranteces entre el gobierno municipal y algunos grupos de la oposición se volvieron a hacer evidentes, sobre todo cuando los socialistas acusaron al alcalde de no permitir debatir sus mociones, a lo que García Seoane respondió exigiéndoles «trabajar un poco más».

Por su parte, el Partido Popular arrancó el compromiso del gobierno de pedir a la Diputación mejoras en las aceras a la altura del gimnasio de Santa Cristina y el Bloque Nacionalista Gallego apoyo en su propuesta de exigir a la Xunta las transferencias de los puertos de Mera y Santa Cruz, no así para pedir la apertura de la Torre de Lorbé que, pese a ser un Bien de Interés Cultural, el alcalde no cree comparable al Pazo de Meirás.

El pleno concluyó con un anuncio festivo y un aviso a Vigo: Oleiros contará con luces navideñas en sus 32 rotondas y en todas las casas del pueblo y centros cívicos.