Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo McDonald’s aterriza en Arteixo

Un nuevo McDonald’s aterriza en Arteixo | LOC

Un nuevo McDonald’s aterriza en Arteixo | LOC

McDonald’s ha inaugurado un nuevo restaurante de 350 metros cuadrados en la parcela de El Gallo de Oro, en pleno centro de Arteixo, con 45 empleados. Al acto acudieron el alcalde, Carlos Calvelo, y la franquiciada del restaurante, Katy López, entre otros cargos y autoridades locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents