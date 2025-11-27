Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump

El Concello de Oleiros ha lanzado esta semana en las pantallas informativas de la localidad una curiosa campaña en la que ofrece recompensa por la captura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El anuncio, en el que se ofrece una recompensa de 0,50 dólares, está encabezado por el mensaje 'se busca' en sus versiones en gallego e inglés, al que acompaña una imagen del presidente estadounidense y, también en los dos idiomas, un texto en el que lo califican de terrorista internacional.

Hubo ya algún vecino que llamó para dar información sobre el paradero del político y empresario norteamericano, pero parece ser que la recompensa solo se va a poder cobrar en caso de que logren traerlo hasta la localidad.

No es la primera vez que Donald Trump protagoniza una de estas campañas. En 2020 también había causado revuelo una imagen suya que se había proyectado en estos mismos soportes junto a Hitler y Mussolini y el mensaje 'un novo monstro'.