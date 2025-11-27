Oleiros renueva las pantallas con las que azota a los líderes mundiales

El Concello de Oleiros, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha sacado a licitación la contratación del suministro nuevas pantallas con tecnología LED para el sistema de comunicación municipal. Se trata de un contrato para adquirir cinco nuevos paneles, cuatro para substituir y uno de nueva implantación, en los que el Concello ofrecerá «información relevante a los vecinos».

Son las mismas pantallas en las que el gobierno municipal publicó en los últimos meses mensajes contra Trump, Israel o de apoyo al pueblo palestino tras la invasión de Gaza. Unos soportes que cada cierto tiempo alimentan polémicas y que en más de una ocasión estuvieron a punto de generar conflictos internacionales.

La primera gran polémica fue hace más de 20 años, en 2004, cuando se publicó una campaña contra el entonces máximo mandatario de Israel con la leyenda «Paremos á besta!!! Sharon asasino. Stop aos novos nazis», que, además de sacudir las relaciones entre España e Israel, también llegó a saturar el correo del Concello con mensajes amenazantes llegados de todo el mundo.

Desde entonces tampoco han faltado los ataques contra el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que calificó de «criminal de guerra» y «besta» a la que hay que parar, y al presidente norteamericano Donald Trump, a quien llegó a comparar con Hitler y Mussolini, el último de ellos se puede ver ahora en las pantallas del municipio.

El contrato que ahora licita el Concello ronda los 90.000 euros, servirá para sustituir parte de las pantallas existentes, aprovechando la obra civil y las acometidas eléctricas actuales para minimizar el impacto de la instalación.

Según consta en el pliego, las nuevas pantallas han de tener una vida útil de 100.000 horas; 3,68 metros cuadrados de superficie para la parte óptica y una resolución de pantalla de 640x360 píxeles, entre otras características.

La empresa adjudicataria deberá garantizar el mantenimiento correctivo de los paneles LED durante el período de garantía ofertado, asegurando un tiempo máximo de resolución de incidencias de 72 horas.

Los objetivos del sistema son informar sobre eventos culturales, deportivos y actividades locales; comunicar avisos de servicios municipales; emitir alertas de seguridad y emergencia y promover campañas de sensibilización. Las ofertas se pueden presentar hasta las 23.59 horas del próximo 12 de diciembre.