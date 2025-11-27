El pabellón de Perillo vuelve a acoger desde este viernes la pista de hielo
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha anunciado que los colegios del municipio podrán visitar la pista de hielo de forma gratuita antes de las vacaciones de Navidad
REDACCIÓN
El patinaje sobre hielo se suma desde este viernes a las actividades municipales de Oleiros. Como viene sucediendo en los últimos tres años, el polideportivo de la avenida de la II República de Perillo acoge un año más la pista de hielo, que abrirá en período lectivo de lunes a jueves de 16.45 a 21.30, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00.
Durante el período de vacaciones de Navidad la pista abrirá de lunes a domingo de forma ininterrumpida de 11.00 a 23.00 horas. Las vísperas de los festivos, 24 y 31 de diciembre, la atracción permanecerá abierta de 11.00 a 18.15 horas, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero su horario será de 18.30 a 22.45 horas. El día de Reyes (6 enero) abrirá de 11.00 a 14.00 horas y de 16.45 a 23.00 horas.
El acceso a la pista tiene un coste de 6 euros por media hora. El precio incluye el alquiler de patines, pero será obligatorio también el uso de guantes. El alcalde, Ángel García Seoane, avanzó ayer su intención de que los colegios del municipio puedan visitarla de forma gratuita antes de las vacaciones.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump