Padres del CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Cambre protestan por la falta de profesorado de apoyo

Un centro más del área metropolitana se ha sumado a las protestas por la falta de profesorado de apoyo en los colegios. Decenas de padres se han concentrado este miércoles a las puertas del CEIP Gonzalo Torrente Ballester, en Cambre, para reclamar más recursos a la consellería de Educación.

La comunidad educativa del centro de Sigrás se reunió bajo el lema «Cando Paulo recibe apoio, todo o cole medra», en referencia al alumno con necesidades especiales por el que piden un mayor refuerzo. «Defendemos que pueda asistir a las clases con normalidad todos los días, sabiendo que sus necesidades están cubiertas y, al mismo tempo, sin que esto repercuta negativamente en el resto de alumnado con necesidades especiales», explican desde la Asociación de Familias del Alumnado.

A día de hoy el centro cuenta con solo «una cuidadora, medio orientador, un Pedagoga Terapéutico y medio profesional de Audición y Lenguaje». La entidad destaca que han juntado hasta 2.000 firmas entre alumnado y profesorado para reclamar más apoyo a la Xunta.

La madre de Paulo, Arantxa Blanco, explica que en verano se reunió con Inspección Educativa para relatar su situación y pedir un cuidador más en el centro pero que le dijeron que «bajo ningún concepto iban a mandar a nadie a este colegio a mayores porque cumple con la ley». Blanco dice que insistió en el apoyo «aunque fuera en detrimento de mi hijo» porque existe otra alumna con necesidades especiales que requeriría atención continuada de un especialista.

La progenitora cree que en estos casos la evaluación no puede seguir solo cuestiones de ratios y «a lo mejor la ley hay que cambiarla» porque no se adapta a las necesidades actuales de los colegios. «En eso estamos luchando y estaremos hasta donde haya que llegar», afirma.

La consellería de Educación indica que el centro «cuenta con todos los recursos necesarios para atender a sus alumnos» y que en todas sus aulas las ratios están «muy por debajo» de lo establecido. El departamento autonómico añade que el colegio cuenta con plazas para 240 estudiantes y que tan solo están cubiertas 181, por lo que el profesorado «tiene capacidad para atender a 59 alumnos más».

Además de los padres de Cambre, este jueves la comunidad educativa del CEIP de Tarrío, en Culleredo, marchará hasta la rotonda de la N-550 a las 15.30 horas para reclamar también más recursos.