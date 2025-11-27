El programa Papeques empieza este sábado en Carral

El programa de actividades infantiles Papeques comenzará en Carral este sábado, 29 de noviembre con la función A Ramona pequena vai á lúa, de Pakolas, a las 18.00 horas en el Edificio Social Toñito Espiñeira. La obra cuenta la historia de Ramona y su máquina del tiempo que la lleva de vuelta a su infancia.

La programación continuará todos los jueves y viernes hasta el 18 de diciembre. Habrá cuentacuentos, teatros y música para pequeños a partir de los 2 años. La siguiente cita será el jueves 4 de diciembre con la proyección Una familia de superhéroes en la Casa da Cultura a las 18.00 horas.