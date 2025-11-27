Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa Papeques empieza este sábado en Carral

RAC

Carral

El programa de actividades infantiles Papeques comenzará en Carral este sábado, 29 de noviembre con la función A Ramona pequena vai á lúa, de Pakolas, a las 18.00 horas en el Edificio Social Toñito Espiñeira. La obra cuenta la historia de Ramona y su máquina del tiempo que la lleva de vuelta a su infancia.

La programación continuará todos los jueves y viernes hasta el 18 de diciembre. Habrá cuentacuentos, teatros y música para pequeños a partir de los 2 años. La siguiente cita será el jueves 4 de diciembre con la proyección Una familia de superhéroes en la Casa da Cultura a las 18.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents