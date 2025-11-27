El PSOE pide al Ayuntamiento apoyo para la plantilla de Jevaso

El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de este jueves una moción para instar al Concello a paralizar el proceso de venta de las parcelas municipales del campo de fútbol de Oseiro, previstas para su uso por parte de la empresa Jevaso, hasta que esta cumpla con los compromisos laborales pactados con su personal en el acuerdo de julio de 2023.

El portavoz socialista, Martín Seco, explica que Jevaso, una de las mayores empresas del polígono de Sabón, con más de 700 contratos directos, enfrenta estos días movilizaciones y paros convocados por su plantilla tras denunciar incumplimientos del acuerdo laboral vigente. Según la representación sindical, la empresa estaría compensando de forma ilegal los incrementos salariales del nuevo convenio estatal con cantidades pactadas por encima del mismo, lo que supondría «recortes salariales encubiertos».

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento «no debe desmantelar» una infraestructura pública sin ofrecer alternativas a los vecinos y que cualquier operación urbanística con la empresa debería estar condicionada al cumplimiento íntegro de las condiciones laborales pactadas. «El mínimo exigible es que quien pueda optar a la compra de un terreno municipal lo haga cumpliendo con las condiciones laborales acordadas», sostiene el portavoz socialista.