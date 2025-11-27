Sada lleva a pleno el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios

El Gobierno local de Sada elevará hoy a pleno un modificativo de crédito para consignar los 4,6 millones de euros que exige el juzgado para afrontar las posibles indemnizaciones a propietarios de buena fe que se vean afectados por el derribo de los edificios ilegales de Camiño do Fiunchedo y la Avenida Sada e Contornos.

El Ejecutivo consigna los fondos con cargo al remanente de Tesorería. Los planes para intentar salvar estos dos inmuebles con orden de derribo desde 2015 siguen en trámite.