La Xunta finaliza las obras en el Vales Villamarín, que el Concello ve «mejorables»

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este martes el colegio Vales Villamarín con motivo de la finalización de la segunda fase de la rehabilitación, en la que se invirtieron 910.000 euros. El responsable autonómico destacó que la obra iba dirigida especialmente a la mejora energética del centro e incluyó la habilitación de un nuevo comedor para 175 alumnos y una sala multiusos de 152 metros cuadrados. Rodríguez aprovechó la visita para recordar que en los últimos años, la Xunta ha invertido 5,5 millones en mejoras de los centros educativos de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, celebró la obra «después de dos años de espera» aunque apuntó, con todo, a aspectos «mejorables», especialmente en lo relativo a la superficie del comedor, insuficiente para acoger a todo el alumnado y que obliga a hacer dos turnos. Barral exigió además más profesores de apoyo para los centros.