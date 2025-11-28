Bergondo da luz verde inicial al centro autogestionado para mayores que promueve LarLilás de Ouces

El Concello de Bergondo ha dado luz verde inicial a la construcción del centro de mayores autogestionado que promueve la entidad sin ánimo de lucro LarLilás para disfrutar de un «envejecimiento activo y en comunidad». La Junta de Gobierno local ha aprobado el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, que se someterá ahora a exposición pública por el plazo de dos meses para que las personas interesadas presenten las alegaciones que consideren oportunas.

La entidad promotora propone reclasificar unas parcelas rústicas de su propiedad en Ouces, Bergondo, muy cerca de Sada, al amparo de la Ley de Suelo, que permite que equipamientos asistenciales de este tipo se instalen en terrenos rústicos, siempre y cuando los promotores cumplan una serie de condiciones para minimizar el impacto y lleven a cabo las actuaciones precisas para dotar al centro de los servicios precisos.

El plan afecta a una parcela de 66.070 metros cuadrados y más de la mitad del ámbito se destinará a espacios libres con el objetivo de alternar lo imprescindible los terrenos y conservar en estado natural los bosques de ribera próximos al río Maior.

La superficie destinada a usos constructivos abarcará 6.285 metros cuadrados, aunque la ocupación prevista será menor, de 13.214 metros cuadrados. El proyecto prevé edificaciones bajas, con una altura máxima de 7 metros para minimizar su impacto.

La entidad promotora plantea alrededor de noventa plazas de aparcamiento, de las cuales 15 serán accesibles. El sector está comunicado con la carretera DP-0813 a través de la Rúa Costa de Ouces y enlaza con el centro de Sada a través de la Rúa Braña.

Las personas interesadas pueden consultar el proyecto en la web del Concello de Bergondo.