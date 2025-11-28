Cambre aprueba el pago de facturas pendientes de 2021

El Pleno de Cambre aprobó este jueves el pago de las facturas pendientes para la regeneración de la rúa María Mariño del 2021, por un importe de unos 56.200 euros, en contra del criterio de Intervención.

El Ejecutivo local llevó como moción de urgencia esta medida. El concejal Rubén Vázquez precisó que la urgencia se debía a que el asunto se tendría que aprobar esta semana porque era la fecha límite para certificar las obras y así justificar la subvención del Plan POS de 2021 de la Diputación.

Según explicó la nueva interventora, en el expediente constaba que no se habían subsanado algunos de los requisitos de fiscalización, por lo que la anterior interventora había declarado un reparo suspensivo, un criterio compartido por la secretaria municipal, cuya posición reiteró ella misma en el Pleno. El Ejecutivo local proponía levantar este reparo para aprobar las certificaciones de obras y las facturas, que se pagarían con fondos de la remanente.

La moción recibió los votos a favor del PP y Unión por Cambre, mientras que el resto de grupos se abstuvieron, muy críticos por la presentación de urgencia. El BNG certificó que la situación «no es ni mucho menos normal» al tener que pagar «casi en el 2026» una factura pendiente de 2021. Para los nacionalistas, aunque la situación «no es achacable a este equipo de gobierno» tampoco justifica que se presentara a votación con apenas diez minutos para revisar la documentación. «Vamos a abstenernos como muestra de nuestra decepción», señaló el edil Dani Carballada.

A estas quejas se unieron también los socialistas, que pidió a la alcaldesa que «fuera más atenta» y que llamara con anterioridad para poder estudiar las medidas.

Los concejales de Unión por Cambre fueron los únicos que votaron a favor. Su portavoz María Pan explicó que iban a apoyar la moción «porque la obra ya está ejecutada y hay que justificar la subvención». Con todo, Pan también destacó «hoy se da una situación que echa por tierra lo que se decía por parte del gobierno», al aprobar un expediente en contra del criterio de las funcionarias habilitadas. «Parece que ahora se puede hacer», ironizó y recordó que era necesario «remar por el interés general».

Nueva interventora

En el Pleno también se estrenó una nueva interventora, que tomó posesión esta semana para cubrir la baja de la funcionaria. El criterio de esta última había sido señalado en múltiples ocasiones por el exalcalde Óscar Patiño como una de las razones del bloqueo administrativo que sufre el Concello.

Durante jornada también hubo una nueva movilización del personal del Ayuntamiento antes del Pleno para denunciar la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno municipal. Entre otros, denuncian la ruptura del diálogo, la falta de planificación para el refuerzo de trabajadores, así como los pagos de las ayudas sociales pendientes de los años 2022, 2023 y 2024.