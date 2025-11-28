Coirós denuncia un vertido de escombros en Pena Furada
Coirós
El Concello de Coirós denuncia un vertido de residuos de obra «en pleno yacimiento arqueológico de Pena Furada». Según informa el Ayuntamiento, los vecinos encontraron un depósito de más de cuarenta sacos llenos de escombros de construcción. Es el tercer vertido de este tipo que se registra en la zona, afirma. «Es un ataque destructivo contra el medio natural y el patrimonio cultural de todos. Los responsables de este acto no tienen respeto por nada», denuncia el alcalde, Francisco Quintela.
