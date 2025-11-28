Condenado un extrabajador de banca betanceiro por estafa
Betanzos
Un exempleado de una entidad bancaria en Betanzos acusado de un delito de estafa y de falsedad de documento mercantil para sustraer el dinero de una fallecida ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 1.350 euros.
La Fiscalía, la acusación particular y la defensa han alcanzado un acuerdo tras reconocer los hechos el procesado y pactarse una rebaja de la pena por incluir la atenuante de reparación del daño al haber consignado los 161.721,26 euros sustraídos.
La defensa solicitó la suspensión de la prisión, petición que la fiscal y la jueza aceptaron con la condición de que el hombre pague la multa en los plazos pactados y no cometa delito en el período de dos años.
