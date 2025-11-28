Doce locales participan en la Semana do Pincho de Betanzos

Betanzos celebra a partir de hoy una nueva edición de la Semana del Pincho, en la que participarán 12 establecimientos: Casa do Queixo, Café Lanzós, Café Segundo, café bar Yocri, Mesón Avenida, Café Bar Plaza, Restaurante Cho, Restaurante Casanova, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, La Travesía Vinos y Adega O Pino.

El certamen gastronómico se prolongará hasta el 7 de diciembre y habrá dos premios, al mejor pincho y el premio popular. El precio de la tapa oscilará entre los 2 y los 3 euros.

Las personas que participen en la votación para otorgar el premio popular entrarán en el sorteo de varios regalos.