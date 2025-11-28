A Laracha dedicará el POS+ a mejoras viarias y en plazas
El Concello recibirá 262.000 euros | Las actuaciones fueron aprobadas por unanimidad
El pleno del Concello de A Laracha aprobó por unanimidad la participación del municipio en el POS+ Adicional 4/2025 de la Diputación, que asigna a A Laracha 262.321,90 euros para inversiones sostenibles. El presupuesto va a ser destinado a inversiones financieramente sostenibles centrados en la mejora de la red viaria en carreteras rurales y de plazas públicas en los núcleos urbanos.
Concretamente está proyectada una intervención en el pavimento de la céntrica plaza Les Sables d´Olonne, un espacio que se emplea tanto para aparcamiento de vehículos como para la realización de gran parte de los eventos festivos de la capital municipal.
En Caión se llevará a cabo a mejora del firme en la plaza Punta das Ondas, que está situada en la parte posterior de la cetaria y en la que existen una decena de stands de marineros. Las mejoras en la red viaria propuestas se localizan en los núcleos del Cancelo do Medio, Erboedo de Abaixo y Barbacán, y en la vía de Soutullo que comunica El Igrexario con la carretera de A Xesta pasando por As Cardosas.
sesión se inició además con un minuto de silencio por las 38 víctimas de violencia de género registradas este año en España y con la lectura de dos declaraciones institucionales por el Día Internacional contra la Violencia de Género y el Día de la Infancia.
