Luz verde a los cinco millones para obras en instalaciones deportivas de Culleredo

El Pleno de Culleredo dio luz verde este jueves al crédito extraordinario para actuaciones en campos de fútbol y polideportivos del municipio. De los casi 8 millones de euros finalmente aprobados, cerca de tres irán también destinados a otras obras urgentes, como la reparación de la cubierta del conservatorio, trabajos de saneamiento en parroquias o mejoras en accesibilidad.

Estas últimas obras fueron añadidas a la propuesta original del Ejecutivo local por el BNG. Los nacionalistas señalaron que el remanente de tesorería de donde salía el crédito extraordinario contaba con «dinero para propuestas más allá de las imprescindibles». El portavoz de la formación, Tono Chouciño, relató una serie de actuaciones urgentes en instalaciones municipales más allá de las deportivas. Entre ellas destacó el estado «lamentable» de la cubierta del conservatorio municipal y pidió que hubiese una partida dedicada a reforzar el tajado, algo «imprescindible y urgente». Los nacionalistas también solicitaron en su enmienda a la propuesta que se incluyeran partidas para el área de rehabilitación Fonte da Balsa, reparaciones de pavimento y aceras, trabajos de mantenimiento en los centros educativos, así como inversiones para el saneamiento en diferentes núcleos.

La portavoz del PP Izaskun García criticó que «tras cinco años sin invertir» el Gobierno municipal presentara este plan de actuaciones. Apuntó que el estado de las instalaciones deportivas «no es un despiste ni un retraso, es un abandono sistemático» y denunció la falta de planificación en la ejecución de las obras. A pesar de ello, el PP votó a favor tras conseguir aprobar una enmienda para blindar el nivel de vinculación de cada una de las partidas.

El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta, aunque rechazando la partida de 114.120,55 euros prevista para la renovación del complejo deportivo de Montegolf, compartido entre Arteixo y A Coruña. La resolución fue recibida con aplausos del público presente, entre los que se encontraban miembros de varios clubes deportivos de la localidad.

El plan para los arreglos en instalaciones deportivas incluye una inversión de cerca de cinco millones de euros para un total de 17 actuaciones. Las obras serán tanto en campos de fútbol como en los polideportivos cubiertos y pistas exteriores.

La rehabilitación integral del polideportivo de Tarrío es la actuación que se lleva la mayor partida con 1.295.910 de euros, tras la actualización de precios del proyecto. La reforma atajará todo el interior, la cubierta, vestuarios, iluminación y accesos al recinto. El campo de fútbol de O Carrizo es otro de los grandes proyectos, con una inversión de más de 749.000 euros, para poner un nuevo terreno y cambiar la iluminación riesgo y equipamiento.

En declaraciones tras la reunión con los clubes deportivos el alcalde José Ramón Rioboo había destacado que «Culleredo vive el deporte en su día a día, es un sinónimo de bienestar y por eso apostamos por un plan de esta magnitud». Añadió que «la inversión en deporte está más que merecida» y que espera poder realizar las obras pendientes en los próximos meses.