Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva protesta contra el baipás de Infesta

El Concello de Bergondo convoca para hoy la segunda manifestación contra el proyecto del Ministerio de Transporte para la supresión del baipás de Infesta. La protesta partirá a las 19.00 horas de la carretera a Montellos junto al Hotel Luso y se realizará bajo el lema Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents