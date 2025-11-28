Sada deja sobre la mesa el depósito de 4,6 millones por falta de informe de Secretaría

Tras una hora de debate trufada de reproches , el pleno de Sada acordó dejar sobre la mesa el depósito de 4,6 millones para afrontar el pago de posibles indemnizaciones por el derribo de los edificios de Sada y Contornos y O Fiunchedo.

El motivo no fue en esta ocasión la falta de acuerdo entre los grupos, que se mostraron a priori dispuestos a apoyar esta «dramática» medida para acatar un mandato judicial. La razón fue revelada por la secretaria municipal al término del debate, cuando el alcalde recordó que, tal y como recogía el interventor en su informe, el acuerdo requería para su aprobación de la mayoría absoluta del pleno: «En ese caso hace falta informe de la secretaria», avisó la funcionaria.

«Nadie me advirtió de esto», replicó el alcalde, Benito Portela, que no pudo ocultar su consternación por un imprevisto que obligará a posponer la consignación del aval, debe estar depositado antes del 29 de diciembre para cumplir lo dispuesto por el juzgado.

La habilitada nacional respondió a Portela que el pleno se había convocado con un secretario accidental, dado que ella estaba ausente: «El interventor se lo podía haber comentado», adujo la funcionaria, una afirmación que llevó a su vez a este habilitado a tomar la palabra para reconocer que no había avisado de tal extremo.

Ante este imprevisto, que cogió con el pie cambiado a todos olos partidos, el pleno optó por dejar el punto sobre la mesa a la espera del dictamen con los votos de Unidos por Sada, PP y el edil no adscrito y la abstención de Sadamaioría y el BNG.

Pese a este inesperado desenlace, todos los grupos coincidieron en sus intervenciones en que el depósito de estos 4,6 millones resulta obligado, al tratarse de una orden judicial para responder de posibles indemnizaciones a los 32 propietarios de las viviendas ocupadas. También hubo consenso en pedir responsabilidades a los que otorgaron la licencia en 2005 para construir estos edificios en el caso de que se llegue a ejecutar el derribo, aunque todos los partidos aguardan poder evitar este escenario, ya sea mediante un acuerdo o con la legalización de los inmuebles.