Segismundo García dimite como gestor de Sargadelos e impone un ERTE a la plantilla

El conflicto laboral y empresarial en Sargadelos dio este martes un giro decisivo. Segismundo García, propietario de la histórica cerámica gallega y hasta ahora gestor de la compañía, anunció su dimisión y la imposición de un ERTE para la plantilla, apenas un día después de ordenar de nuevo la paralización temporal de la producción en la planta de Cervo, en Lugo.

En su comunicación, el exrresponsable defiende que deja una empresa "saneada, sin deudas y en expansión", pero atribuye su salida a la “abundante” y a veces “contradictoria” normativa laboral y a las exigencias derivadas de las actuaciones de la Inspección de Trabajo.

La dimisión llega en un contexto de creciente tensión entre la empresa y la Xunta, que este lunes instó "de inmediato” a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad “lo antes posible” para garantizar los derechos de los trabajadores.

ERTE por fuerza mayor

Paralelamente, la empresa notificó a los representantes de los trabajadores el inicio de un ERTE por fuerza mayor, con efectos desde el 27 de noviembre, alegando la paralización obligada tras los requerimientos de Inspección sobre posibles riesgos por exposición al polvo de sílice en determinados puestos. En la comunicación interna, Sargadelos afirma que la medida es temporal y necesaria para garantizar la seguridad de la plantilla.

Nueva inspección y nueva orden de cierre

El último episodio se desencadenó tras una inspección rutinaria de Trabajo a las instalaciones de Cervo. Según explicó la alcaldesa del municipio, Dolores García, se trataba de una visita prevista en relación con el expediente abierto a comienzos de año. La regidora coincidió con los inspectores en la fábrica, quienes le confirmaron que la actuación se enmarcaba dentro del seguimiento habitual del caso.

Pocos minutos después, Segismundo García comunicó a la alcaldesa su decisión de paralizar la producción, alegando la necesidad de preservar la salud de los trabajadores ante las deficiencias detectadas en la planta. Ya a principios de año había protagonizado un pulso con la Inspección que derivó en un cierre temporal que finalmente se resolvió tras la realización de obras exigidas.