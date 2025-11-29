470.000 euros para la senda entre Piadela y Viladesuso
Betanzos
La Diputación, en su pleno de este viernes, ha aprobado el proyecto técnico para la construcción de una nueva senda peatonal y ciclista entre Piadela y Viladesuso, en el concello de Betanzos. La actuación, con una inversión total de 471.138,40 euros, permitirá completar la continuidad de un itinerario seguro para peones y ciclistas a lo largo de la DP0810, que presenta una intensidad media diaria próxima a los 2.300 vehículos. Además, se instalará alumbrado en un tramo de 600 metros que actualmente carece de él.
