Abierta al público la exposición de Roo Whitelaw
El centro Cultural de A Fábrica, en Perillo, acaba de inaugurar una nueva muestra artística. Bajo el título de Arte con lana, una original colección de obras realizadas con lana y bordado, empleando la técnica conocida como dry felting. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 13 de diciembre en la rúa do inglés número 13. Desde el Concello de Oleiros informan de que el horario de apertura de la exposición es de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 10.00 a 13.30 horas.
