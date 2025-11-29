Alicia Muiño, estudiante y escritora: «La familia para mí es lo más importante»

En un entorno en el que la tecnología y las redes sociales están a la orden del día entre los jóvenes, todavía quedan reductos para la creatividad. Así lo demuestra Alicia Muiño Pérez, una precoz escritora que acaba de presentar este viernes ante escolares de 4º de Primaria y sus compañeros de 2º de ESO La Superfamilia, una obra muy personal, editada por Babidibú e ilustrada por Leslie Mariel, con la que ha podido dar rienda suelta a su creatividad.

¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir un libro?

Yo en la vida real no tengo poderes, pero sí que los podía tener en un libro. Así por lo menos tengo la mitad del sueño cumplido. No pensé que se fuese a publicar, lo escribía para mí misma. Lo hice pensando en que me gustase a mí, no a los demás.

En el libro, tus primos y tú descubrís en casa de los abuelos una poción mágica que os da poderes. ¿Tú que poder elegiste?

El hielo, seguramente por Frozen. Eres capaz de congelar a la gente y hacer las formas que quieras, ¡hasta una casa!

Dejaste elegir los superpoderes

Hubo quien se quedo sin poder porque no podía repetirlos. Le fui preguntando a cada uno. Probablemente alguno quisiera tener un poder distinto al que tiene.

Los poderes los guardabais en secreto. Creo que con el libro hiciste algo parecido, ¿no?

Al empezarlo conté que estaba con el libro, pero después seguí escribiéndolo en secreto. Nadie sabía nada, solo mi hermana porque yo se lo enseñaba para saber si le gustaba. Le enseñé las dos primeras páginas a mi tía, pero ahí dije «ya no más, es secreto».

En el libro está toda la familia presente

Sí, la familia es lo más importante para mí. El libro iba a ser solo para ellos. Somos 16 personajes de la familia, pero también hay cuatro villanos, tres y uno que sale mencionado, y un profesor. Una amiga de la familia se enteró de que estaba escribiéndolo y también me pidió un papel de villana. Le di uno de víctima.

Alicia Muiño con su familia, que también protagoniza el libro / Iago Lopez

¿Crees que entre tus compañeros el colegio la lectura está extendida o son más de redes sociales y de videojuegos?

Tengo compañeros que leen muchísimo y, aunque también juegan a videojuegos, podrían llegar a escribir un libro. Un niño de primaria me dijo que le había inspirado y que él también quería escribir uno, así que genial.

¿De dónde sacas el tiempo?

En Primaria y a principio de curso podía escribir más. Ahora, aunque tenga algo de tiempo, prefiero relajarme antes que escribir, porque si no colapso. A ver si en Navidad...

CPI Castro Baxoi (Miño). La alumna de 2ºESO, Alicia Muíño, presenta ante sus compañeros el libro que acaba de publicar / Iago Lopez / LCO

¿Cómo piensas que van a ser las cosas a partir de ahora?

No me quiero creer guay ahora por ser escritora. Quiero seguir siendo como soy.

¿Estás trabajando ya en otras publicaciones?

Sí, algo de eso hay, pero son ‘top secret’.